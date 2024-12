Jakkolwiek źle to nie brzmi, to chyba nie będziemy się czepiać, że współzałożycielka Centrum Edukacji Medialnej, dziennikarka TVP Szczecin od lat 90 została jego dyrektorem? Nie jest jakąś tam żoną polityka, tylko współzałożycielką organizacji.



Druga natomiast jest doktorem habilitowanym, jak najbardziej nadaje się do komisji do której została powołana. To nie są powołania wójtów na prezesów koncernów, tylko właściwych ludzi.