Jeżeli to nie jest putinowski styl, to nie wiem, czym on jest. Publiczne ruganie "innych" w celu oddalenia odpowiedzialności za opóźnienia działań - choć w rzeczywistości to przecież on, jako premier, za to odpowiada, ale rozmywa temat stawiając się na równi z "ludem", mimo że firmuje cały ten p--------k. Takie zachowanie polityka zasługuje tylko na splunięcie mu w mordę. Żenujące jest to, że ludzie to kretyni i na tak tanie sztuczki się Pokaż całość