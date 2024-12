Jakoś mi nie szkoda. Mafia ubezpieczeniowo-medyczna od lat trzyma w USA resztę narodu za mordę i powoduje co roku tysiące zgonów i jeszcze więcej życiowych dramatów. Jak w spiski zazwyczaj nie wierzę, to to co się tam odwala nie da się wytłumaczyć inaczej jak sztamą złych, wpływowych, bogatych ludzi. Jednego mniej, niech reszta też czuje oddech na plecach.