do ostatniego ukraińca, tak mimo wszystko to przez oligachów, wataszków, oczywiście kacapię - ukraina upadła, a potem dopiero była wojna. Gdyby ukraina na prawdę się zmieniała, na prawdę chciała się zmienić to by, podejrzewam nawet sama oddała ten kawałek swojej ziemi byle by tylko normalnie żyć (wiem że z kacapami nigdy nie wiadomo), ale taka prawda jest, a inna sprawa że rękami ukrańców chcą rosję osłabić amerykańce, no i mamy wojnę.



Rosja Pokaż całość