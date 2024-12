Najciekawsze i trochę smutne w sankcjach jest to że zwykle kraj który dołącza do nich jako ostatni najwięcej zyskuje dla siebie monetarnie ale też najwięcej traci moralnie i wizerunkowo. Przykładowo jak rekwirowali jachty rosyjskich oligarchów to kraj który się najdłużej ociąga z wprowadzeniem sankcji i do którego uciekła zdecydowana większość takich jachtów jak wreszcie dołączy do sankcji to zarekwiruje ich zdecydowaną większość.