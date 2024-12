wojna trwa 1000 dni x 600 osób to daje 600 000 żołnierzy. Nawet Polska nie ma tylu a ruski to w 3 lata zrekrutowali. Nawet jeżeli ruski by rekrutowali tylko przez ostatni rok to i tak daje ładną liczbe 200 000 zołnierzy. Albo dane z d--y albo nie wiem co