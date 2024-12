Nie raz czytałem o krztuścu, aż sam się przekonałem co to za cholerstwo.

Wyobraźcie sobie, ze dziecko zaczyna kaszlec wieczorem i robi tak, praktycznie bez przerwy, az padnie. Padnie, oznacza godz. 3-4 nad ranem. Po prostu do odcinki.

Dopiero teraz zrozumialem czemu to jest takie groźne dla maluchów.