To już przechodzi po prostu ludzkie pojęcie. Karać tych eko-zjeb*w w nadziei na to, że ten cały ekoterroryzm na polskich drogach się zakończy.

To tak jakby mieć zdechłego psa na środku pokoju i walczyć ze smrodem za pomocą airwicka czy choinek zapachowych. Gdyby tak ruszyć dupsko po tych co to finansują i tam zacząć karać może wtedy kurek z kasą zostałby zakręcony a co za tym idzie mogłoby się to zakończyć. Gdyby Pokaż całość