Masakra, za takie zostawienie przyczepy powinien być kryminał, żeby chociaż głupich odblasków nie dać, to po prostu chore. Gdyby to szary Kowalski postawił zepsuty samochód bez postawienia trójkąta i np. miałby elektryczną usterkę przez co nie działałyby światła awaryjne i ktoś by w to auto wjechał, to pewnie by go dojechali za niebezpieczeństwo spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, a tak przyjął mandat, kasa do budżetu wpłynie, pora na CS'a.