To samo ma JawnyLublin. Jak znalazło się medium nie piszące pochlebnych opinii lokalnym watażkom i patrzący im na ręce, to od razu zaczęli narzekać, że są stronniczy i że w ogóle łamią etykę dziennikarską.



O władzy tylko dobrze albo wcale,



Rzygam polską polityką. Powinno się ich wywieźć na taczkach. Wszystkich. Jakby każdy był nowy to by każdy się bał korumpować innych, a tak jeden zna drugiego i wie jak "przekazywać prezenty". W Pokaż całość