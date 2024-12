Od ponad dziesięciu lat latam do Egiptu na wypoczynek.

Bardzo mało jest miejsc gdzie można spędzić urlop za ok 1500zł od od osoby ( hotel AI, transfery i przeloty)

Przykładowo Podhale nawet wyjdzie dużo więcej niż taki Egipt all inclusive :)

Polecam każdemu, woda w morzu czerwonym krystalicznie czysta z pięknymi rafami, Luxor, Kair. Jest co zwiedzać.

To że lokalsi naciągają to norma ale można się przyzwyczaić.