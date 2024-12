Właśnie. Wystarczy jeden incydent z bronią czarnoprochową w przeciągu kilku lat (przy ok. pół miliona w posiadaniu prywatnym) żeby w sejmie i publicznie dywagowano o zakazie.W przypadku policji - jest to znacznie częstsze. Więc idąc dalej tą logiką powinno się to również poważnie rozważać.