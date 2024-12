Dlatego pod żadnych pozorem nie wolno włączać kolejnych byłych republik ZSRR (Ukraina, Gruzja, Kazachstan itp.) do struktur zachodnich bo to skorumpowane bantustany, przepełnione sowieckimi wpływami, przemytnikami itp.. Państwa bałtyckie to już wystarczające poświęcenie dla polskiej obronności i gospodarki (wojska polskie na Litwie i kasa z Brukseli idzie dla nich naszym kosztem).