A na co komu w Polsce naukowcy, albo w ogóle ludzie wykształceni? Wystarczy, że umieją czytać i pisać, i rozumieją po polsku, na tyle, by ogarniać, co mówią w TVP, oraz by umieć przeczytać nazwisko kandydata, na którego trzeba oddać głos podczas wyborów.

Polska nauka to niepotrzebny skansen, jeszcze by ktoś tam jaki autorytet miał i podważał zdanie polityków. Swojej technologii nie musimy mieć, przecież łatwiej kupić u innych.