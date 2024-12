I nie trzeba jak tchórz uciekać do Dubaju ;) Wystarczy przyjąć parodię kary na klatę. Dodatkowo ten pan może wyjść z więzienia po odsiedzeniu połowy wyroku za dobre sprawowanie oraz zły stan zdrowia. Czyli typ zapił dwie osoby i posiedzi 1 rok i 4 miesiące. Ponadto biorąc pod uwagę jego wiek, to większość odsiadki spędzi w szpitalu. Nasz graj to jakiś śmieszny DLC do GTA ;)