Byl juz jeden artykul z tej samej strony z 2023, teraz kolejny ze stycznia 2024. To jakaś zorganizowana akcja?

Tak. Kogoś strasznie boli WOŚP i Owsiak. Z jednej strony to nie fair że ludzie muszą dokładać do czegoś co powinien zapewnić rząd z podatków, a z drugiej strony dobrze bo przynajmniej czarno na białym można sprawdzić na co zebrane pieniądze poszły jeżeli ktoś jeszcze by podważał uczciwość tych zbiórek.