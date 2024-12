Pokaż całość

To tylko potwierdza, że demokracja nie jest systemem docelowym, do którego ludzie samorzutnie będą dążyć. Raczej jest objawem chwilowej słabości elit, które czując się zagrożone idą na bardzo duże ustępstwa. Elity te następnie będą zawsze kombinować, jak tu sobie zagwarantować utrzymanie się przy stołkach, najlepiej już na zawsze i w sposób dziedziczny. I o tą demokrację trzeba cały czas walczyć i dbać, nawet jak ona jest. My też tego nie