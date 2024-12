Dopiero jak coś stanie się jakiemuś politykowi lub jego rodzinie to wtedy dopiero politycy biorą się do roboty. Podobnie z wypadkami, dopóki nie stanie się nic komuś powiązanemu z politykami to kierowcy będą sobie jeździli pod wpływem z zakazami sądowymi bez wyroków śmiejąc się z prawa.