Jestem ostatnim człowiekiem, który broniłby poprawności politycznej, parytetów itp. Ale no w niemal każdym sporcie jest rozróżnienie na płcie i jak nasze siatkarki zdobywały medale, to cieszyliśmy się, a nie mieliśmy ból d--y, że siatkarze z 2 ligi byliby lepsi...



Czy wszędzie już musimy się doszukiwać ataku lewactwa? Nawet w tym, że media piszą o sukcesie sportowym Polek?

Co się dzieje z tym krajem...



Gratulacje dla Pań.