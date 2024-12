To mój największy koszmar. Z bólem jelita po lewej stronie zmagam się długo, ponad rok, ale zawsze zrzucałam to na endometrioze. Przez ostatnie lata skupiałam się jedynie na leczeniu intensywnym Endo, bo funkcjonować nie mogłam, a zaniedbałam inne symptomy. Skierowanie na kolonoskopie załatwiłam dopiero u trzeciego lekarza. Jeden twierdził, że to wina Endo, druga zaczęła mnie leczyć na ibs (bo wg niej 80% kobiet z endometriozą ma tę chorobę). Aż znalazłam innego Pokaż całość