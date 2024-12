Zanim się rzucicie na klechę, to głównymi winowajcami w tej sprawie są ofiarodawcy, bo daniny do 6% dochodu są od podstawy dochodu wyłączane.

Temat znany i lubiany spokojnie od 30 lat, sam znam sporo osób, które tak robiły (ale już nie robią, sprawa kest przedawniona i nie pamiętam kto to był( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ).

Jak ktoś wierzący i ma w miarę dobry kontakt z lokalną parafią, to Pokaż całość