Kumpela opowiadała mi kiedyś o pewnym terapeucie. Owszem, była u niego na terapii, ale później facet miał dziwny zwyczaj wydzwaniać do niej, bez zapowiedzi, z jakimiś głupimi pytaniami, w rodzaju "jak się pani miewa?". Jako, że najczęściej łapał ją a to w robocie, a to w sklepie etc to najczęściej kończyło się na grzecznym, acz zdawkowym "dobrze, jestem teraz zajęta, do widzenia".

Telefony wyjaśniły się kiedy zobaczyła w swojej karcie, że to Pokaż całość