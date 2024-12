Czytając komentarze dopiero da sie zauwazyc jak niektórzy są zj*ban* krzyczą my chcemy zdrową zywnosc, narzekają, ze polscy rolnicy produkują zywnosc chemiczną. Tymczasem tym samym ludziom nie przeszkaszało zboze z Ukrainy w którym z badan laboratoryjnych wychodzily cuda, ze ich zboze ma 10 krotnie wiekszą dawkę pestycydów niz jest to mozliwe w Polsce. Od polskiego rolnika nich takiego zboza by nie kupił no ale, ze ukrainskie no to pycha. Teraz umowa z Pokaż całość