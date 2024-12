Grozi mu co najmniej 5 lat więzienia. Najwyższa możliwa kara przy tych zarzutach to dożywotnie więzienie.

Samo to, że zaatakował, jeszcze da się wtłumaczyć. Starszy policjant pewnie miał w nosie świeżaka i biegał sobie z wyciągniętą klamką bez munduru. Pytanie czemu tam nie poszedł jakiś strzał ostrzegawczy.A to akurat zwykła komedia. Rozjedź kogoś autem naćpany i nachlany, to dostaniesz mniej. I nie twierdzę, że mają go traktować łagodnie, po prostu śmieszne