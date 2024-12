Nie ogarniam takiego podejścia. Jak ktoś już raz spieprzył, to powinien się zastanowić nad konsekwencjami, a nie jeszcze bardziej ryzykować. To trochę jak próbować naprawić dziurawy dach rzucając w niego kolejne cegły. Niebezpieczne i kompletnie bez sensu. Przecież to tak, jakby ktoś po zjedzeniu całej czekolady narzekał na bóle brzucha, a potem zjadał jeszcze dwie tabliczki i dziwił się, że boli go żołądek.