Nie widzę w tym żadnych kontrowersji, tym bardziej takich żeby robić z tego znalezisko i aferę...



Nasi producenci odstają z technologią, próbujemy gonić zachód kolejowo (i dobrze, zobacz jak się kolej poprawiła przez ostatnie 15 lat) i skoro nasi nie są na chwilę obecną sprostać wymaganiom to nie możemy się cofać w rozwoju.



Już to za komuny przechodziliśmy, musiało być nasze i koniec, nawet jak to było gunwo.