Mnie zawsze dziwiło jak przyjezdzałem do znajomych do Warszawy, że centrum miasta a po mieszkaniu łazily karaluchy... Dla kogoś ze wsi to było niespotykane. Na studiach spotkałem się z pluskwami właśnie w mieście bo dziadki przynosiły że smietnikow jakies stare dywany co właśnie ktoś wyrzucił na śmietnik. Nawet nie wiedziałem że coś takiego istnieje.