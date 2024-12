Własnie to jest najbardziej pop...ne.

Rezygnacja z wartości chrześcijańskich na rzecz Islamu, który jest systemem polityczno-religijnym (bo to nie jest tylko religia) pełnym agresji i przemocy, i do tego z elementami pedofilii.

Nie podoba się Jezus i jego nauki? To będziecie mieli Mahometa, szariat, terroryzm i śluby 9 latek.



Żeby nie było, nie jestem chrześcijaninem. Po prostu szanuję tą religię.