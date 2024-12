Gdy powstał pomysł powołania takiej komisji, to zastanawiało mnie, dlaczego ma się ona ograniczać do wpływów rosyjskich. Jeżeli już miałaby ona badać obce wpływy, to trzeba by w jej przedmiot włączyć również wpływy niemieckie, żydowskie (w tym izraelskie), amerykańskie, ukraińskie, białoruskie, angielskie, francuskie, chińskie i wiele innych. I od początku upadku PRL (a właściwie przekształcenia PRL w III RP), a nie tylko od 20 lat (czy ilu tam napisano w ustawie).