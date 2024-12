No super świetnie, ekstra, no wspaniale. Dobrze. A jakaś sprawa w prokuraturze coś, ktoś?

To tak sobie będziemy o tym mówić, mimo że każdy wiedział już wtedy co się dzieje, ale winni sobie dalej będą brylować w mediach i cieszyć mordę w swoich garniaczkach za tysiące złotych w drodze do swoich 15 willi?