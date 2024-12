Moja zona pracuje w służbie zdrowia wiec info z pierwszej ręki. Lekarze na umowie o pracę zarabiają ok 10-12tys brutto, nie mylić lekarza z rezydentem, to leszcze w zawodzie z roszczeniami. Część mniej obrotnych lekarzy bierze dodatkowe dyżury w innej placówce. Niby pracują po 36h non stop, ale to nieprawda, bo to nie jest praca pielęgniarki, która praktycznie całe 12h jest na nogach. Wyjątkiem są lekarze na SORach (pogotowie).

