I o co to zesranie się p0laczkow z # konfederacja konfederosja ? Przecież jesteście za wolnym rynkiem. Nimecy, pozostale kraje jak i my, eksportujemy do innych krajów i na tym zarabiamy. Co mamy robić? Płynąć do taliego Kirgistanu i kontrolować każdą pralkę i lodówkę, czy na pewno nie zostanie sprzedana rossjanom?