Co do tego całego gender... Każde pokolenie ma jakąś swoją modę i inaczej wyraża bunt.

Ale...

Hippisi ścieli włosy, poszli do pracy, założyli rodziny i żyją jak normalni ludzie.

Punki ścięły irokezy, poszli do pracy, założyli rodziny i żyją jak normalni ludzie.

Skini zapuścili włosy, poszli do pracy, założyli rodziny i żyją jak normalni ludzie.

Emo zmyli makijaże, pozakrywali pocięte ręce długimi rękawami, poszli do pracy, założyli rodziny i zyja jak normalni Pokaż całość