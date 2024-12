Przecież to samo dzieje się na Ukrainie. Ludzie bez pieniędzy i koneksji są wyłapywani jak szczury. Dlatego chciałbym żeby jak najszybciej zakończyła się ta wojna, tylko ja jestem przegrywem z empatią, a jak się przegląda wykop to sami samcy alfa którzy się podniecają śmiercią i biją konia do strat po jednej czy drugiej stronie. Jedyne z czego mogę się cieszyć to ze śmierci rosyjskich decydentów, oficerów i innego elementu który zarabia na Pokaż całość