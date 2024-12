Ej czemu tak w ogóle sie rozpisywac i przejmowac oraz to na głównej bo jakis piłkarzyk upadł!!ludzie to ze se kopie w piłke to juz caly swiat musi o tym trabic! Wiele mlodych pada każdego dnia w pracy i nikt się tym nie przejmuje nawet. Ja jak ze zmeczenia trafilem karetką pracujac na magazynie jeronimo 12 lat temu,jakos nikomu nie chcialo sie o tym pisac.Ale zawsze wielkie dramy sie robi jesli to Pokaż całość