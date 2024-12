Ogromna korekta zbliża się wielkimi krokami. Ceny sa całkowicie oderwane od rzeczywistości . Z kupowaniem trzeba zrobić totalny STOP. ceny muszą wrócić na normalne poziomy. To jest jakieś chore. Normalnej rodziny z wkładem i kredytem pod korek nie stać na małe mieszkanie lub kurniczek pod miastem. Obłęd. Jedyne co trzeba to powiedzieć STOP. Sprzedający muszą zejść na ziemię