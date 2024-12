Sam miałem niedawno czyszczenie z kamienia (ale nie do tego stopnia XD) i pamiętam, że to niesamowite uczucie gdy po wszystkim dotykasz językiem zębów bo te są przez pewien czas niesamowicie gładziutkie jak szkło. Wydaje mi się, że ten facet gdy już mógł to zrobić to by zemdlał z wrażenia jakby poczuł jaka to różnica.