Po północy w środę 20 listopada skoda dachowała na Al. Wolności w Nowym Sączu. Samochód miał jechać z dużą prędkością. Klienci zwrócili uwagę kierowcy z prośbą by ten zwolnił. Kierowca zareagował na to agresją i dodał jeśli nie podoba się, jak prowadzi, to on sprawi, że zaraz wszyscy zginą.