Plus za odważne wspomnienie o tym, że rzekomo żyjący w harmonii z przyrodą Aborygeni przez to że zamiast normalnie polować lub ogarniać rolnictwo po prostu podpalali lasy by wypłoszyć zwierzęta, w dość krótkim czasie dokonali bezprecedensowej dewastacji, doprowadzając do wymarcia megafauny i zmieniając zalesiony kontynent w pustynie. Chyba nigdzie i nigdy wcześniej nie zdarzyło się by grupa raptem kilkudziesięciu tysięcy osób spowodowała katastrofę ekologiczną na taką skalę.