No dobra, ale co z tego? W sensie oboje wiemy, że ci ludzie dostaną wypłaty, a jak nie dostaną to odejdą i co, szkoły zamkną? Będzie musiał minister edukacji zadbać o te dzieciaki i okoliczne szkoły, nawet w Kielcach będą musiały je przyjąć.

A co dalej z długami? W sensie zlicytują miasto, nie wiem pomniki? Wodę z jeziora wywiozą, albo krzesła w urzędzie?

Dostaną następny kredyt, zapomogę i zabawa się kręci dalej,