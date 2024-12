Zwierzęta, ludzie są tak skonstruowani żeby dobierać pary najzdrowsze osobniki. Natura wyposażyła nas w pewne cechy które są pożądane i tak gdy samiec szukający samicy szuka pewnych cech bo będzie wiedział że jest zdrowa a jego potomstwo będzie również zdrowe.

Tak samo samica szuka samca, również szuka pewnych cech w samcu. Po to jest tak to zrobione by z pokolenia na pokolenie gatunek ludzki był coraz lepszy a niekorzystne cechy mają znikać