System AI namierzania celów do likwidacji LAVENDER. System taki jest "szkolony". Nie ma takiej możliwości, żeby przypadkiem wybrał cele WCK które są oznaczone i zgłaszane do odpowiednich służb Izraela. Jestem przekonany, że jest to na zasadzie, że gdy sprawa się rypnie, Izrael powie "oj, to był system AI, my nie wiedzili, nie chcieli". Ale póki co łoją celowo pomoc humanitarną, aby nikt o zdrowych zmysłach nie chciał pomagać Palestyńczykom.

