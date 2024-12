To jest odzwierciedleneim wszystkich debilnych regulacji, kretynskiego zielonego ladu itd.

Co ciekawsze tydzien Ursula powiedzial, ze dalej beda to robili.



Ciul, ze miech temu byl raport Dragiego (ktos go jeszcze pamieta?) ze EU doslownie zdycha.



Jest pozamiatane!

Jedynym wyjsciem jest wlasnie wyjscie.