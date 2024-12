Wszedł na drzewo, pękła pod nim gałąź i spadł w dół na plecy łamiąc sobie kręgosłup. Pewnie jakiś surwiwalowiec samotnik bo miejsowego zaczęli by szukać. A tak gościu wyjechał daleko od domu, zabił się na drzewie sprzęt pewnie ktoś już dawno sobie zabrał, nigdy nie zlokalizują kto to.



Zapytacie skąd to wszystko wiem? Nie wiem, bredzę ¯\(ツ)/¯