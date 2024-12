Co do k---y? ''23-latek wrócił do domu następnego dnia po godzinie 17. "Był strasznie pobity na twarzy i głowie, miał wyrwany bark, ślady po przypalaniu papierosami. Mamie powiedział, że policjanci go pobili, przypalali papierosami, zmuszali go do podpisania protokołu, potwierdzającego, że posiadał przy sobie susz (m-------a). Odmówił, bo jak twierdził, nic takiego nie miał" - relacjonowała kobieta. Następnego dnia matka miała zawieźć Bartosza na obdukcję do szpitala. Ale wcześniej zmarł.''