Sorry, ale tego nie da się obronić w żaden sposób - to jest człowiek, który współtworzył najbardziej obrzydliwy, ociekający propagandą program w historii III RP. To nie jest zwykły chłopek co se akurat pracował w telewizji, tylko propagandzista pisu i zatrudnianie takiego kogoś jest zwyczajnie pozbawione dobrego smaku i szacunku do swoich widzów.