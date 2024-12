Na samym początku go oglądałem ale z odcinka na odcinek coraz nudniejsze się to robiło, i ta jego osobowość przypominająca Szydło - totalne zero emocji. W ciemno można obstawiać że w tych jego filmach nic nie zaskoczy/zaintryguje.



Chyba że kogoś jest w stanie zaskoczyć fakt że na Dolnym Śląsku są sztolnie. Tam wbić szpadel i nie trafić na sztolnie to faktycznie mogło być zaskoczenie ;-)



A teraz to już zupełnie reklamowe nagrywanie.



Nie Pokaż całość