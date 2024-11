Rząd do samego końca będzie szedł w zaparte że robią wszystko żeby energia była tania mimo że w rzeczywistości robią dokładnie na odwrót.



Tania energia jest najistotniejsza w gospodarce, a tanio nie będzie l. ONZ przewiduję 5 kronty cen wzrost energi w Europie do 2035 r. Jeśli ktoś ma nadzieję że będzie taniej to jest naiwny.