Podkoloryzował. Mówił przecież więcej od łysego lub tyle samo. Swoim gadaniem o datingu dla ludzi z wartościami implikował, że ci co używają innych opcji niż jego nie mają wartości, więc obrażał trochę ludzi. Gdyby wspomniał o "chrześcijańskich wartościach" to spoko, by nie było problemu. Poza tym posiadanie wartości nie jest stricte pozytywną lub wyłączną dla jakiegoś rodzaju ludzi. Każdy ma wartości, nie zawsze pozytywne, bo to jest zależne od tego jakie to Pokaż całość