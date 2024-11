Ja gimnazjum kończyłem 20 late temu i dokładnie tego samego się uczułem.

W zadzie, to jest świetny przykład na to, że cała ta nagonka o erotyzacji dzieci jest tylko i wyłącznie bajaniem polityków manipulujących zatroskanymi rodzicami. W materiałach są tylko poprawnie naukowo treści, na temat biologii. Nic o zmienianiu płci, nic o zabawka erotycznych, nic o otwartych związkach.

A to, że uczymy tego 12 letnie osoby, to chyba dobrze - lepiej żeby Pokaż całość